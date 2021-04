Trending di YouTube, Lirik Lagu Like Water Wendy Red Velvet, Fakta-fakta sang K-Pop Idol

TRIBUN-TIMUR.COM - Lagi Trending di Google dan Trending di YouTube, lagu Like Water milik pentolan Girlband dari SM Enetertainment.

Yap Wendy, member Red Velvet debut album solo pada 5 April 2021 lalu. Bermodalkan lagu utama berjudul Like Water, Idol KPop ini berhasil menempati peringkat puncak iTunes di 30 negara.

Pantauan tribun timur, hingga 7 April 2021, MV official Like Water sudah ditonton 4 juta kali hingga menempati 44 Trending YouTube. Cek Lirik Lagu di bawah. Berikut Fakta-fakta soal kekayaannya.

Wendy member girl group Red Velvet mengungkapkan bentuk dukungan yang ia terima dari keempat member lainnya selama dirinya mempersiapkan debut solo.

Debut solo Wendy sudah terlaksana pada 5 April 2021 dengan album dan lagu utama berjudul "Like Water".

Menurut Wendy, teman-teman di Red Velvet selalu ada untuknya.

“Para member selalu mengirimiku pesan dukungan dan membantu memantau pekerjaanku. Itu memberiku rasa nyaman, kepercayaan, dan kekuatan," ujar Wendy.

"Mereka membawa banyak makanan ringan ke lokasi syuting video musik dan membantu memantau aku," sambungnya.

Lirik Lagu Like Water

nae eokkaee gidae

nuneul gamado dwae

haessareun ne nunsseope

naeryeoanjatgo Yeah

gipeun jami deureodo

nasseon gonggiga nal kkaeweo

urin daeum yeogeseo

deudieo boge dwel kkeoya

mannage dwel kkeoya

kkumeseocheoreom geurim gata

gajang areumdaun sesangeun

My love is like water

ne apeun goseul chaeuneun

paein sangcheodeureul gamssago

kkok anajweo

neol dashi ireonage hae

I need you to hold me

jeonghaejeoisseo urin

seoro deo chaeweojugo todagyeo

neol natge hae

Like water water