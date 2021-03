Musrenbang Pemkot Makassar Fokus ke Ekonomi, Imunitas dan Adaptasi Sosial

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Percepatan ekonomi, imunitas kuat serta percepatan adaptasi sosial merupakan tiga point penting dalam pembahasan pada Musyawarah perencanaan pembangunan daerah ( Musrenbang ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Makassar, Senin (29/3/21).

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto dalam sambutannya.

Pembahasan ini sangat sesuai dengan tema yang diangkat “Percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan sumber daya manusia menuju imunitas yang kuat”.

“Ada beberapa point penting di masa pandemi ini yaitu Imunitas kesehatan, adatasi kesehatan dan pemulihan ekonomi semua ini terangkum dalam konsep Makassar Recover yang Danny-Fatma ciptakan,” ujarnya

Tiga bagian utama ini menurut Danny, merupakan hal dasar yang bisa dijadikan sebagai acuan pemutus rantai penyebaran dan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya covid 19.

Musrenbang untuk perencanaan pembangunan di tahun 2022 ini juga membahas kelanjutan pembangunan tol layang yang disebutnya inner ring road.

Inner ring road ini, kata Danny sudah disetujui oleh Kementerian PUPR. Dimana titik rute lanjutannya dari Fly Over, ke CPI lanjut ke pelabuhan lama hingga ke ujung dan berakhir ke New Port.

“Yang disetujui pak meneteri inner ring road. Tahun depan insyaAllah sudah dikerjakan. Kami siap untuk mengurus semua persiapannya termasuk pembebasan lahan kita akan bekerjasama dengan provinsi,” jelasnya

Tak hanya itu, Danny-Fatma juga akan menfokuskan untuk pemberantas terorisme dengan menambah beberapa titik CCTV di sudut-sudut Kota Makassar.

Rencananya akan dipasang di tempat-tempat ramai publik, Sekolah dan tempat ibadah.