Anggur Red Globe 100 Gr Hanya Rp 5 Ribu di Hypermart Panakukang

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Hypermart Mall Panakukang Makassar menggelar spesial diskon Health and Beauty Care, Sabtu (27/3/2021).

Promo menarik lainnya adalah potongan harga produk hingga diskon 50 persen.

Produk makanan segar mendapatkan harga spesial seperti Anggur Red Globe per 100 gr seharga Rp 5 ribu, Sweet Pear per 100 gr Rp 2 ribu, Jeruk Medan Super per 100 gr Rp 3 ribu, Belimbing per 100 gr Rp 3 ribu, Edamame per 100 gr Rp 2 ribu.

Daging rendang kerbau per 100 gr hanya Rp 10 ribu, ayam dada per 100 gr hanya Rp 5 ribu, Us Sukiyaki per 100 gr hanya Rp 12 ribu, beef liver per 100 gram hanya Rp 4 ribu, salmon steak per 100 gr hanya Rp 23 ribu, cumi kupas per 500 gr hanya Rp 40 ribu.

Tilapia fillet per 200 gr hanya Rp 35 ribu, sosis tasty max 500 gr mendapat diskon 20 persen, bellfoods 500 gr dapat potongan senilai Rp 8 ribu.

Untuk produk minuman seperti susu Entrasol Active 350 gr all varian Beli 2 gratis 1 box Fitbar, morinaga chil go ukuran 130 ml beli 3 gratis 1, Susu Bebelac ukuran 1800 gr beli 2 ada potongan Rp 16 ribu.

Perawatan tubuh ada Biore Foam Pump 550ml dan 600ml mendapat potongan sebesar Rp 6 ribu, shampo conditioner pantene 290 ml diberi potongan Rp 9 ribu, ponds white beauty micellar diberi potongan Rp 7900 ribu, Produk Garnier diberi Potongan Rp 22 ribu.

Dettol Body wash and hand sanitizer diberi diskon 30 persen, Listerine diskon 20 persen, Lip Ice mendapat diskon 20 persen, Produk Nivea diskon 15 persen.

Tak hanya itu, setiap pembelian produk wardah akan mendapatkan potongan sampai Rp 32 ribu.

Demikian pula dengan paket Beauty Fair, Paket beauty Hygiene pack ada Vaseline hand cream dan Sahaja Sanitizee senilai Rp 29,900 ribu, Ponds Travel pack Rp 34 ribu, Rexona dan Dove Dey Serum Diberi potongan sampai Rp 3900 ribu.

Selain itu beli 2 masker wajah Ponds, gratis 1 sheet mask.

Promo hypermart ini memberikan harga spesial potongan diskon dan memastikan pelanggannya belanja lebih hemat.

Terutama untuk penggunaan uang digital Shopee Pay, E-Wallet akan mendapatkan harga lebih murah lagi.

Jadi tunggu apalagi buruan ke Hypermart, sebelum ketinggalan promonya.