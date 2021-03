Perbaikan Permukiman Kumuh di Makassar Jadi Percontohan Dunia, Danny: 150 Profesor Dunia Terlibat

dok.tribun

Wakil Presiden ADB untuk Pengelolaan Pengetahuan Pembangunan Berkelanjutan Bambang Susantono menyampaikan apresiasi terhadap pengelolalan air limbah dengan sistem alami yang dikelola di Makassar melalui program Revitalising Informal Settlement and their Environments (RISE) percontohan RISE di Batua, Makassar, dalam dalam virtual meeting, Kamis (25/3/21). Virtual meeting diikuti, antara lain, RISE Program Director/Senior Vice-Provost and Vice-Provost (Research) Monash University Profesor Rebekah Brown, Konjen Australia Makassar Bronwyn Robbins, Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste Rob Fenn, RISE Build Team Leader DR Eng Ihsan Latief, dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Dhani Kusuma.