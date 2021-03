Sebelum dan Usai Disuntik Vaksin Covid-19, Hindari 5 Makanan dan Minuman Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Apakah Anda sudah disuntik vaksin covid-19?

Meski tidak ada makanan pantangan khusus, ada baiknya hindari makanan ini.

Penelitian sebelumnya telah menyimpulkan bahwa ada hal yang membuat vaksin secara umum menjadi kurang efektif, termasuk bagi vaksin untuk flu, hepatitis B, hingga rabies.

Hal tersebut adalah obesitas.

Dilansir Grid.ID dari laman Eat This Not That, Kaiser Foundation menjelaskan bahwa ini disebabkan oleh dampak kelebihan berat badan pada respons imun tubuh.

Sistem kekebalan yang sehat menghidupkan dan mematikan peradangan sesuai kebutuhan, memanggil sel darah putih, serta mengirimkan protein untuk melawan infeksi.

Nah, vaksin memanfaatkan respons peradangan itu.

Tetapi tes darah menunjukkan bahwa orang gemuk dan orang tekanan darah tinggi akan mengalami keadaan peradangan kronis dan terus berlanjut.

Dengan kata lain, vaksin tidak bekerja dengan baik.

Lebih buruk lagi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka yang menderita obesitas, termasuk yang paling terpengaruh oleh komplikasi parah akibat Covid-19.