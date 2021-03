Residen Bedah Mulut FKG Unhas Raih Juara II Best Presentation

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Residen Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Bedah Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Hasanuddin (Unhas) menorehkan prestasi.

Prestasi tersebut pada ajang Online Virtual Conference and Workshop Serries I of INASUHA melalui aplikasi Zoom meeting.

Kegiatan ini adalah konferensi bagi Rumah Sakit Pendidikan Tinggi Negeri pertama yang diselenggarakan oleh Asosiasi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (ARSPTN).

Kegiatan mengusung tema “Pengembangan dan Transformasi Rumah Sakit pada Era Pandemi COVID-19”.

Dalam sesi wawancara, Selasa (23/3/2021), drg Rahmad Ritangnga meraih Juara II di Best Presentation kategori presentasi ilmiah dari jumlah peserta 71 orang.

Mahasiswa Residen Bedah Mulut dan Maksilofasial semester enam ini mengangkat judul presentasi “Cervice Protocols during the Pandemic Covid-19 in Oral and Maxillofacial Surgery Department in Hasanuddin University Dental Hospital”.

Sementara itu drg Andi Tajrin, selaku pembimbing presentasi ilmiah merasa bangga dengan prestasi yang diraih oleh drg Rahmad pada konferensi tersebut.

“Semoga dengan Konferensi ini, RSGMP Unhas semakin memberikan pelayanan yang baik bagi para pasien, pelayanan praktik kependidikan maupun bagi stakeholder lain”, harap Direktur RSGMP Unhas ini, yang juga sebagai KPS Bedah Mulut dan Maksilofasial.