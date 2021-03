AS Kambie dan Asfinawati Sebut Abdul Muttalib Teladan yang Baik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah sebulan lebih sepeninggalan Direktur LBH Makassar Periode 2007-2011, dan Ketua BP ACC Sulawesi 2011-2019, Abdul Muttalib.

Di mana sepanjang hidupnya, mengabdikan diri dalam perjuangan penegakan Hukum dan HAM, telah meninggalkan beragam kisah.

Sehingga LBH Makassar bersama ACC Sulsel, dan LBH Pers mengadakan doa bersama, melalui zoom, yang dihadiri keluarga dan sahabat-sahabat Abdul Muttalib, Jumat (12/3/2021).

Salah satu sahabat Abdul Muttalib, sekaligus menjabat sebagai Manager Produksi Tribun Timur, AS Kambie menyamapaikan turut berduka atas sepeninggalan Abdul Muttalib.

Menurut Kambie, jika seorang ulama meninggal, maka kita berhak bersedih atas hal itu.

Namun, kita juga berhak bersedih jika seorang aktifis yang memiliki integritas setinggi Abdul Muttalib meninggal.

"Kita berhak bersedih jika ada ulama yang meninggal, tapi menurut saya kita juga patut bersedih jika ada aktifis yang seperti pak Talib yang meninggal," ujar Kambie.

Ia juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Mantan Ketua KPU Sulsel, Mappinawang dan Ketua YLBHI Asfinawati.

Jika saat ini, Indonesia kekurangan teladan, khususnya di Sulawesi Selatan.

"Saat ini kita kekurangan teladan, apalagi di sulsel ini, kita hanya fokus mencari the next JK (Jusuf Kalla), tapi kita lupa mencari the next Abraham samad atau Baharuddin Lopa," katanya