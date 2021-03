Harga Cabai Rawit di Pasar Palakka Bone Tembus Rp 60 Ribu Per Kg

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG BARAT - Harga cabai rawit di Pasar Palakka, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mencapai Rp 60 ribu per kilogram.

Seorang pedagang, Ikrimah mengatakan harga cabai rawit sejak bulan lalu bertahan di harga tersebut. Bahkan, saat pergantian tahun mencapai Rp 90 ribu per kilogram.

"Sejak pergantian tahun sudah naik. Awalnya Rp 90 ribu per kilogram, turun menjadi Rp 70 ribu per kilogram, hingga sekarang Rp 60 ribu per kilogram," katanya Kamis (11/3/2021).

Begitu pun harga bawang putih, kata dia, sudah mengalami kenaikan sejak bulan lalu. Harganya dari Rp 20 ribu per kilogram menjadi Rp 24 ribu per kilogram.

Bawang merah sekarang dijual Rp 25 ribu per kilogram. Padahal tiga hari lalu harganya masih Rp 18 ribu per kilogram.

Cabai besar juga naik dari 12 ribu per kilogram menjadi Rp 25 ribu per kilogram. Kenaikan harga cabai besar sudah berlangsung selama empat hari.

Harga komoditi yang turun hanya jahe. Harganya turun dari Rp 40 ribu per kilogram menjadi Rp 22 ribu per kilogram.

Untuk cabai keriting sekarang dijual Rp 37 ribu per kilogram. Wortel Rp ribu, tomat Rp 6 ribu, lengkuas Rp 10 ribu dan kunyit 8 ribu per kilogram.

Telur ayam eras dijual dengan harga Rp 39 ribu per rak.

Untuk ayam potong harga jual sekarang Rp 50 ribu per ekor. Dua hari lalu masih dijual Rp 40 ribu per ekor.

Sementara daging sapi dijual Rp 110 ribu-Rp 120 ribu per kilogram. (*)