Ardi, Peserta Maxi Yamaha Virtual Touring Jelajahi Sulawesi Target Finish di Manado Sulawesi Utara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelaran virtual touring sepeda motor pertama di Indonesia yang bertajuk Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 telah resmi dimulai.

Ratusan peserta pengguna All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected akan menjelajahi destinasi menarik di kota mereka selama 24 hari kedepan.

Terhitung mulai 8 Maret hingga 31 Maret.

Banyak Bikers Maxi Yamaha yang sudah sangat menantikan dimulainya aktivitas virtual touring ini, mengingat sudah lama dari mereka yang tidak bisa melakukan touring akibat pandemi yang berlangsung.

Seperti diutarakan Andi Hertasning (40), seorang peserta touring virtual asal kota Makassar yang merupakan konsumen All New NMAX 155 Connected/ABS.

Dia mengaku langsung tertarik untuk mendaftar, bahkan, sudah sampai membuat rencana perjalanan menjelajahi Pulau Sulawesi, kemudian finish di kota Manado, Sulawesi Utara.

Dia bilang, kegiatan Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 memberi angin segar, hobi touring yang sempat tertunda tersebut dapat kembali tersalurkan dengan cara aman sesuai dengan protokol kesehatan.

Karena touring ini dilakukan secara sendiri dan tidak berkelompok.

“Salah satu hobi saya itu touring bersama teman komunitas. Tapi sejak pandemi ini ya kegiatan jadi berkurang. Makanya waktu dapat informasi soal virtual touring dari Yamaha saya langsung registrasi dihari pertama dibuka, karena saya juga pengguna All New NMAX 155 Connected/ABS yang bisa pakai aplikasi Y-Connect, “ ungkap dikutip dari rilis yang diterima, Kamis (11/3/2021).