Vaksin AstraZeneca Tiba, Efek Sampingnya Harus Lebih Buat Jaga-jaga Dibanding Sinovac

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Vaksin AstraZeneca tiba di Indonesia.

Senin petang Indonesia kembali menerima Vaksin Covid-19 bermerk Astrazeneca sebanyak 1.113.600 dosis.

Vaksin yang tiba kali ini didapat melalui jalur multilateral Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)/COVAX, atau lembaga bagian dari WHO.

Sama seperti sebelumnya, pesawat KLM Royal Dutch Airlines yang membawa vaksin tersebut mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Jutaan vaksin ini merupakan kedatangan Vaksin Covid-19 tahap keenam.

Diketahui, vaksinasi di tanah air telah dimulai pada 13 Januari lalu.

Dengan kedatangan Vaksin AstraZeneca, artinya ada dua jenis vaksin yang akan segera digunakan di Indonesia, yakni Sinovac dan AstraZeneca.

Namun apa beda kedua vaksin itu?

1. Teknologi Vaksin

Vaksin AstraZeneca