Giliran Vaksin Astrazeneca Tiba di Indonesia, Buatan Inggris Bisa untuk Lansia

TRIBUN-TIMUR.COM,- Vaksinasi di Indonesia dimulai 13 Januari 2021.

Dimulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dan program vaksinasi masih terus berjalan.

Kini Indonesia kembali kedatangan Vaksin Covid-19 Astrazeneca.

Vaksin ini buatan Inggris.

Dikutip dari Tribunnews.com, Senin petang Indonesia kembali menerima vaksin Covid-19 bermerk Astrazeneca sebanyak 1.113.600 dosis.

Vaksin yang tiba kali ini didapat melalui jalur multilateral Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)/COVAX, atau lembaga bagian dari WHO.

Sama seperti sebelumnya, pesawat KLM Royal Dutch Airlines yang membawa vaksin tersebut mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Jutaan vaksin ini merupakan kedatangan vaksin Covid-19 tahap keenam.

"Pada hari ini Indonesia menerima pengiriman pertama vaksin AstraZeneca sebesar 1.113.600 vaksin jadi, dengan total berat 4,1 ton yang terdiri dari 11.136 karton," ucap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers "Kedatangan Vaksin Covid- 19 Tahap Keenam di Bandara Soekarno-Hatta" yang disiarkan virtual, Senin (8/3/2021).

Selanjutnya, akan dibawa ke kantor PT Bio Farma (persero) di Bandung untuk diproses lebih lanjut.