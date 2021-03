Ingat Jimmy Lin Kakak Boboho yang Ganteng Maksimal? Foto-foto Terbarunya Bikin Kaget

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih ingat Jimmy Lin, pemeran kakak Boboho yang ganteng maksimal?

Berikut ini Foto-foto terbarunya jadi sorotan dan bikin kaget Netter.

Tahun 90-an, nama Jimmy Lin menjadi sorotan karena kegantengannya paripurna bahkan sebanding dengan aktor Korea kenamaan seperti Lee Min Ho, Lee Jong Suk, Cha Eun Woo dan lainnya.

Jimmy Lin, aktor ganteng itu kini sudah berusia 46 tahun.

Jika di eranya dia disebut sebagai aktor tampan, seperti apa sekarang?

Jimmy Lin mengawali karier sejak tahun 1992 yang dimana saat itu usianya masih 17 tahun.

Tahun 1992 ia juga memulai debut album pertamanya Not Every Love Song has Fond Memories.

Jimmy Lin masih ganteng banget loh ()

Sudah jadi Ayah

Jimmy Lin diketahui telah menikah dengan Kelly Chen di tahun 2010, dari pernikahannya itu, dia dikaruniai tiga orang anak.

Sebagai penggemar balap, dia juga menamai anaknya seperti nama pembalap, Kimi Lin dari nama Kimi Raikkonen, Kyson Lin, Jenson Lin dari nama Jenson Button.