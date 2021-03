BritAma FSTVL Berhadiah Smartphone, Motor Hingga Mobil

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengundian BritAma FSTVL periode kedua sukses digelar secara virtual, Sabtu (27/2/2021) lalu.

Program ini merupakan apresiasi kepada nasabah setia dalam program BritAma FSTVL.

Direktur Konsumer BRI Handayani mengatakan, program ini rangkaian dari pembukaan rekening bagi nasabah baru.

"Termasuk peningkatan saldo untuk mendapatkan poin yang diundi pada puncak acara," katanya melalui keterangan tertulisnya ke Tribun, Minggu (28/2/2021) malam.

Periode program mulai 1 September 2020 hingga 31 Januari 2021.

"Pengundian hadiah periode kedua kali ini mengundi berbagai hadiah impian," sebutnya.

Antara lain, Samsung Galaxy S 20 Ultra Cosmic, Honda Scoopy Sporty, Toyota New Calya 1.2 G A/T, Toyota Rush 1.5 G A/T, dan Grand Prize Toyota Vellfire 2.5 G A/T.

Menariknya, lanjut Handayani, acara dimeriahkan dengan menghadirkan musisi papan atas tanah air.

Di antaranya, Raisa, Judika, Tiara Andini, Arsy Widianto dan sejumlah artis pendukung lainnya.

“Kami berharap melalui rangkaian pengundian dapat meningkatkan kesetiaan nasabah BRI," harapnya.

Ia berharap, produk simpanan Tabungan BritAma menjadi produk keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memberikan kepuasan nasabah.

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit