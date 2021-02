Kalla Aspal Raih 6 Penghargaan di Apresiasi Distributor Aspal MOR VII Pertamina

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Kalla Aspal yang merupakan perusahaan agen aspal curah untuk wilayah Indonesia Timur kini menorehkan sejumlah prestasi.

Perusahaan yang berada dibawah naungan Kalla Group ini berhasil meraih enam penghargaan sekaligus dalam gelaran Apresiasi Distributor Aspal MOR VII yang diselenggarakan oleh PT Pertamina.

Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1988 ini berkomitmen melayani pembangunan inftrastruktur ke seluruh pelosok Indonesia Timur.

Digelar di Hotel Melia Makassar, Direktur Operasional Kalla Aspal, Burhanuddin Lestim menyampaikan bahwa Kalla Aspal mempunyai 13 terminal di Kawasan Timur Indonesia, yang pertama dibangun adalah di Kota Pare-Pare pada tahun 1990.

“Kami bangga karena diresmikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina pada saat itu, Kalla Aspal sejak awal hingga hari ini selalu bermitra dan bekerjasama dengan Pertamina dengan support yang luar biasa, memberikan keringanan dari segi supply dan segi pembayaran, Pesan saya kepada PT Pertamina, teruslah berbenah untuk bersaing bukan hanya di domestik tapi juga di internasional,” ungkapnya, Minggu (28/2/2021).

Selain memberikan Apresiasi Distributor Aspal tahun 2020, gelaran ini juga dirangkaikan dengan Evaluasi Penjualan Aspal 2020 sepanjang tahun 2020 lalu.

Turut hadir Executive GM Regional Sulawesi PT Pertamina, Rama Suhut dan Region Manager Corporate Sales VII PT. Pertamina, Samuel H Lubis.

Keenam penghargaan yang berhasil diraih diantaranya, Best Achievement Aspal Curah I berhasil diraih oleh Kalla Aspal Jayapura, Best Achievement Aspal Curah II berhasil diraih oleh Kalla Aspal Pare-pare, dan Best Achievement Aspal Curah III berhasil diraih oleh Kalla Aspal Sorong.

Selain itu, penghargaan Highest Volume Aspal Curah I juga berhasil diraih oleh Kalla Aspal Kendari, dan Highest Volume Aspal Curah II berhasil diraih oleh Kalla Aspal Pantoloan.

Tak hanya itu, Kalla Aspal juga berhasil meraih penghargaan Best Volume Aspal.

Rama Suhut menambahkan bahwa saat ini kondisi masih dalam suasana pandemi Covid 19, sehingga kita harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

“Terkait pencapaian yang luar biasa di tahun 2020 tersebut, sebagai bentuk apresiasi kami kepada distributor Pertamina yang telah bekerja keras dalam melakukan penjualan aspal di kondisi yang tidak mudah di tahun 2020 ini, hari ini kami akan berikan reward kepada beberapa distributor dan cabang distributor atas kontribusinya, Diharapkan reward ini juga dapat memberikan semangat dan motivasi untuk memberikan pencapaian yang terbaik di tahun 2021,” pungkasnya.

Ket foto : MBurhanuddin Lestim selaku Direktur Operasional Kalla Aspal (Tengah, baju kotak biru) bersama Bapak Rama Suhut selaku Executive GM Regional Sulawesi PT Pertamina (Kiri, baju putih) dan Bapak Samuel H. Lubis selaku Region Manager Corporate Sales VII PT. Pertamina (Kanan, baju kotak hitam) berfoto bersama setelah penyerahan sertifikat penghargaan yang diraih oleh Kalla Aspal di Hotel Melia Makassar.