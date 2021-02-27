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Nurdin Abdullah Ditangkap KPK

Betulkah Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah Ditangkap KPK? Kata Alex Marwata Wakil Ketua KPK

Viral kabar Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah ditangkap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

zoom-inlihat foto Betulkah Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah Ditangkap KPK? Kata Alex Marwata Wakil Ketua KPK
DOK TRIBUN TIMUR
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Viral kabar Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah ditangkap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, kata pimpinan KPK. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Viral kabar Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah ditangkap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kabarnya, penangkapan itu berlangsung, Sabtu (27/2/2021) subuh, di Rujab Gubernur Sulsel, di Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel.

Nurdin Abdullah yang baru saja melantik 11 pasangan kepala daerah, Jumat (26/2/2021), dikabarkan sedang dibawa ke Jakarta.

Kabar ini beredar luas melalui grup WhatsApp.

Betulkah ini?

Tribun-Timur.com mengonfirmasi Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

"Saya sedang dinas di Manokwari mas, belum dapat informasi tentang OTT," kata Alex kepada Tribun-Timur.com, pukul 07:16.(*)

Tags
Gubernur Sulsel
Nurdin Abdullah
KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi
Alexander Marwata
WhatsApp
Makassar
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Editor: Edi Sumardi
Sumber: Tribun Timur
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