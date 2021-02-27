Nurdin Abdullah Ditangkap KPK
Betulkah Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah Ditangkap KPK? Kata Alex Marwata Wakil Ketua KPK
Viral kabar Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah ditangkap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
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Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Viral kabar Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah ditangkap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, kata pimpinan KPK.
TRIBUN-TIMUR.COM - Viral kabar Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah ditangkap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kabarnya, penangkapan itu berlangsung, Sabtu (27/2/2021) subuh, di Rujab Gubernur Sulsel, di Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel.
Nurdin Abdullah yang baru saja melantik 11 pasangan kepala daerah, Jumat (26/2/2021), dikabarkan sedang dibawa ke Jakarta.
Kabar ini beredar luas melalui grup WhatsApp.
Betulkah ini?
Tribun-Timur.com mengonfirmasi Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
"Saya sedang dinas di Manokwari mas, belum dapat informasi tentang OTT," kata Alex kepada Tribun-Timur.com, pukul 07:16.(*)
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Editor: Edi Sumardi
Sumber: Tribun Timur