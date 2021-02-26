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LIVE Menteri Sandiaga Uno dan Gubernur Nurdin Abdulllah Bahas Potensi Alam & Wisata Sulsel
LIVE Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Gubernur Nurdin Abdulllah Bahas Potensi Alam & Wisata Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- FGD Tribun Timur with Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tema: Pengelolaan Potensi Alam dan Wisata Sulawesi Selatan
Keynote Speaker : - Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah. M.Agr (Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan)
Narasumber :
- Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
- Mohamad Nurdin Subandi (Kepala OJK Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua)
- Budi Hanoto (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)
- Ary A. Setiawan (Senior Vice President PT. Summarecon Agung Tbk)
- Adi Satria (Senior Vice President Operations and Gov Relation, Accor Indonesia & Malaysia)
- Dahlan Dahi (CEO Tribun Network)
Moderator :
- Andi Suruji (Pemimpin Umum Tribun Timur)
Peserta : - 24 Walikota / Bupati Se-Sulawesi Selatan
Hari, tanggal: Jumat, 26 Februari 2021 Pukul: 14.00-17.00 Wita
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