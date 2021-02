Apa itu Sexual Assault? Berikut Penjelasan, Jenis-jenis, dan Efek, serta Pencegahan

TRIBUN-TIMUR.COM - Kata kunci apa itu sexual assault atau sexual assault artinya ramai dicari.

Lantas apa itu sexual assault?

Berikut penjelasan, jenis-jenis, dan efek yang ditimbulkan dari tindakan sexual assault!

Sexual assault berasal dari bahasa Inggris yang artinya serangan seksual.

Dilansir dari Wikipedia, serangan seksual adalah tindakan di mana seseorang dengan sengaja menyentuh orang lain secara seksual tanpa persetujuan orang tersebut, atau memaksa atau secara fisik memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual yang bertentangan dengan keinginannya.

Ini adalah bentuk kekerasan seksual , yang mencakup pelecehan seksual terhadap anak - anak , meraba-raba , pemerkosaan (penetrasi vagina, anal, atau oral secara paksa atau kekerasan seksual yang difasilitasi oleh obat - obatan ), atau penyiksaan terhadap orang tersebut secara seksual.

Umumnya, kekerasan seksual diartikan sebagai kontak seksual yang tidak diinginkan.

The National Center for Victims of Crime (NCVC) atau Pusat Nasional Korban Kejahatan AS menyatakan:

"Serangan seksual memiliki berbagai bentuk termasuk serangan seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, serta kontak atau ancaman seksual yang tidak diinginkan. Biasanya kekerasan seksual terjadi ketika seseorang menyentuh bagian mana pun dari tubuh orang lain secara seksual, bahkan melalui pakaian, tanpa persetujuan orang tersebut."

Di Amerika Serikat, definisi kekerasan seksual sangat bervariasi di setiap negara bagian.