5 Momen yang Buat 'Mata' Army Terpanah, Jungkook Ucapkan Janji ke ARMY

BTS akan merilis edisi baru dari album BE pada 19 Februari 2021

Siapa yang tak mengenal boy group asal Korea Selatan, BTS?

Tentu hampir seantero dunia mengidolakan para personil BTS ini.

Bahkan disetiap penampilannya, BTS selalu sukses menunjukan prestasi mereka.

Seperti yang terjadi saat mereka tampil di MTV Unplugged pada Selasa (23/2/2021) malam.

BTS muncul membawakan lagu-lagu terbaru dari album BE untuk pertama kalinya.

Fans menyambut gembira penampilan grup asuhan Big Hit Entertainment ini.

Mulai dari "Life Goes On", "Dynamite" hingga "Blue and Grey" tersaji dengan konsep yang berbeda dari biasanya.

Dengan gaya BTS, pertunjukan setengah jam itu ditayangkan dengan lima set yang berbeda untuk menyesuaikan mood masing-masing lagu.

Dari ruang arcade, lapangan, hingga ruang tamu bergaya retro.

RM, Jimin, Jin, Suga, Jungkook, B, dan J-Hope menyanyikan lagu akustik dari album BE hingga kejutan mereka mengcover lagu klasik dari Coldplay.