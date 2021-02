Ramai di Twitter Diduga Nipu Pura-pura Orderan Kue Ibunya Dicancel, Cewek Asal Jambi Diserbu Netizen

TRIBUN-TIMUR.COM - Lagi ramai di Twitter diduga nipu dengan modus cerita sedih. Bahkan kata Nipu jadi Trending Twitter.

Imbasnya, cewek asal Jambi bernama Putri Islami Regina Subarja diserbu netizen. Berikut selengkapnya!

Adalah pemilik akun Twitter @grumpysfd yang mengaku ibunya kena tipu dan merugi.

Kata akun tersebut, ibunya dapat orderan besar berupa kue, namun tiba-tiba dicancel.

Bahkan menurut pengakuannya, nomor ibunya diblokir.

"TWITTER PLEASE DO YOUR MAGICWajah menangis kencangTangan melipat

Ibu ku habis ketipu sama orang dan bener2 rugi parah (emoji menangis) Aku ga tau harus bantuin gimana selain lewat twitter. Ibu aku dapet orderan besar kue kue ini tapi tiba tiba yang order cancel gitu aja lalu nomor ibu di blokir (emoji menangis)," tulis pemilik akun Twitter @grumpysfd, Minggu (14/2/2021) pukul 11.46 siang.

Netizen pun bereaksi.

Salah satunya pemilik akun @virawny.

"Woi kalo mau nipu gausah gini caranya!!!! @grumpysfd

Udah ada buktinya langsung, udah dichat langsung ke pemiliki asli fotonya.," tulis pemilik akun @virawny, Senin (15/2/2021) pukul 00.13.