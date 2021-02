30 Kumpulan Ucapan Tahun Baru Imlek 2021 Bahasa Inggris, Mandarin dan Terjemahannya 

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut ini 30 kumpulan ucapan Tahun Baru Imlek 2021 dengan Bahasa Inggris, Mandarin, lengkap dengan terjemahannya.

Tak lama lagi perayaan Tahun Baru China alias Imlek 2021. Kali ini tahun baru jatuh pada Jumat 12 Februari 2021 nanti.

Masyarakat yang merayakan kini mulai sibuk mempersiapkan pernak pernik peringatan tahun baru, sementara mereka yang tak merayakan, bisa mengirimkan pesan WhatsApp atau media sosial kepada kerabat dan sahabat lain.

Cek selengkapnya di sini:

1. 吉祥如意

Jíxiáng rúyì

Good Fortune according to your wishes

Semoga beruntung sesuai dengan harapanmu

2. 福禄寿

Fú lù shòu