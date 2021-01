Sederet Fakta Tentang Alev Aydin, Ayah dari Bayi dalam Kandungan Halsey yang Jadi Sorotan

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Alev Aydin tengah menjadi sorotan setelah Halsey mengumumkan kehamilannya.

Penyanyi asal Amerika Serikat, Halsey mengumumkan kehamilan anak pertamanya melalui akun Instagram pribadi, Rabu (27/1/2021).

Penyanyi yang pernah berduet dengan BTS ini tengah hamil anak pertamanya dengan penulis skenario, Alev Aydin.

Dalam sejumlah gambar yang diambil oleh fotografer Sam Dameshek, penyanyi 26 tahun itu terlihat memamerkan perut besarnya disertai keterangan, "surprise."

Sementara itu, di kolom komentarnya, terlihat Alev menulis pesan balasan untuk Halsey.

"Heart so full, I love you, sweetness," yang kemudian dibalas Halsey dengan, "I love you!!! I love this mini human already." (Aku mencintaimu. Aku sudah mencintai manusia mini ini)

Lantas siapa sebenarnya sosok kekasih Halsey yang jadi ayah dari anak dalam kandungan tersebut?

Dikutip dari berbagai sumber, inilah 5 fakta Alev Aydin selengkapnya.

Karier di belakang layar

Sama seperti Halsey, Alev Aydin juga berkecimpung di dunia hiburan.