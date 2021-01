Owner Four Points by Sheraton Makassar Meriahkan Ulang Tahun dengan Kegiatan Sosial

Owner dari Four Points by Sheraton Makassar, Andi Idris Manggabarani merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) dengan kegiatan sosial.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Owner dari Four Points by Sheraton Makassar, Andi Idris Manggabarani merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) dengan kegiatan sosial.

Bentuk syukur di HUT nya kali ini dimaknai dengan berbagi kebagiaan terhadap sesama.

Demikian disampaikan Human Resources Manager Four Points by Sheraton Makassar, Edwin Surya Putra.

"Sebagai syukuran di HUT Owner Four Points by Sheraton Makassar, kami berbagi nasi kotak," katanya, Jumat (29/1/2021).

Selain itu, karyawan Four Points by Sheraton Makassar juga berbagi bersama anak di Panti Asuhan Jabal Rahmah, di Jl Letjen Hertasning No 46, Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (27/1/2021).

"Acara dimulai dengan sambutan dari Managemen Four Points by Sheraton Makassar dan selanjutnya dibuka dengan doa yang diikuti oleh seluruh anak yatim," ujarnya.

Bantuan diserahkan oleh Human Resources Manager Four Points by Sheraton Makassar, Edwin Surya Putra.

Kami ingin selalu berbagi, di tengah kesulitan yang dirasakan semua kalangan pada masa pandemi ini," ujarnya.

"Kami terus ingin membagikan kebahagiaan dengan sesama terutama lingkungan sekitar," tambahnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga merupakan ucapan rasa syuku Andi Idris Manggabarani dan seluruh Manajemen Four Points by Sheraton Makassar.