Beda Pemimpin dan Penguasa,Ciri Penguasa Firaunisme:David vs Goliath-Namrud vs Ibrahim Contoh Nyata

Ciri Penguasa Firaunisme

Oleh Aswar Hasan

Dosen FISIP Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemimpin dan penguasa itu beda. Seorang pemimpin, berpikir dan berkorban demi rakyatnya.

Sementara seorang penguasa, mengorbankan rakyatnya demi kepentingan kekuasaannya, dan rakyatnya sibuk memikirkan sang penguasa tersebut, sementara penguasa itu sendiri tidak punya waktu atau tidak serius memikirkan rakyatnya.



Persamaanya, sama-sama duduk di kursi kekuasaan dan punya kewenangan dalam memerintah.

Dalam sejarah, telah dihadirkan model-model penguasa dan pemimpin untuk dijadikan contoh dan pelajaran bagi umat manusia.

Ada contoh kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang sejatinya bisa jadi suri teladan bagi umat manusia. Seluruh hidupnya diabdikan bagi seluruh umat manusia yang dipimpinnya, demi keselamatan dan kemaslahatannya di dunia hingga di akhirat.

Pada tahun 1978 Michael H Hart seorang Astrofisikawan, menulis sebuah buku yang menghebohkan dunia “100 A Ranking of Most Influential Person in History” yang akhirnya menempatkan Nabi Muhammad SAW di rangking pertama.

Padahal, Michael H Hart sendiri bukanlah seorang muslim dan Islam saat buku tersebut di tulis, bukanlah Agama yang penganutnya terbesar di dunia.

Setidaknya, buku hasil penelitian tersebut menunjukkan fakta empiris tentang kebenaran dan kepatutan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang patut diteladani, sebagaimana petunjuk Al Qur'an.

Al Qur'an pun juga mengisahkan contoh model pemimpin (tepatnya penguasa) yang tidak patut dicontoh karena kezalimannya. Seperti, kisah (fakta sejarah) kepemimpinan Fir'aun.

“Allah SWT berfirman: Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS Al Qashash [28]:4).