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Muswil PKB Sulsel

Wagub Andi Sudirman, Ina Kartika, Adnan IYL, Andi Seto, hingga Prof Husain Hadiri Muswil PKB Sulsel

Wagub Andi Sudirman, Ina Kartika, Adnan IYL, Andi Seto, hingga Prof Husain Hadiri Muswil PKB Sulsel

zoom-inlihat foto Wagub Andi Sudirman, Ina Kartika, Adnan IYL, Andi Seto, hingga Prof Husain Hadiri Muswil PKB Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM/ARI MARYADI
Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Sabtu (16/1/2021) siang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah tokoh eksternal hadir dalam Pembukaan Musyawarah Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan, Sabtu (16/1/2021) siang.

Pembukaan digelar di Ballroom Pinisi Hotel Claro Jl AP Pettarani Kota Makassar.

Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah tidak hadir. Ia diwakili Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Kemudian hadir ketua DPRD Sulsel yang juga Bendahara Golkar Sulsel Andi Ina Kartika Sari.

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa.

Rektor Universitas Negeri Makassar Prof Husain Syam sebagai ketua Ikatan Sarjana NU. 

Kemudian mantan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal MI, Wakil Ketua DPRD Sulsel Muzayyin Arif. 

Ketua dan Pengurus Wilayah PKS Sulsel, perwakilan Pengurus DPD Gerindra Sulsel, perwakilan Pengurus DPW PAN Sulsel.

Anggota DPR RI Fraksi PKB Andi Muawiyah Ramly juga hadir.

Muswil PKB Sulsel ini digelar secara serentak bersama 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) lain se-Indonesia. Ketua Umum Muhaimin Iskandar hadir melalui virtual. 

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Penulis: Ari Maryadi
Editor: Hasriyani Latif
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