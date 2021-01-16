Muswil PKB Sulsel
Wagub Andi Sudirman, Ina Kartika, Adnan IYL, Andi Seto, hingga Prof Husain Hadiri Muswil PKB Sulsel
Wagub Andi Sudirman, Ina Kartika, Adnan IYL, Andi Seto, hingga Prof Husain Hadiri Muswil PKB Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah tokoh eksternal hadir dalam Pembukaan Musyawarah Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan, Sabtu (16/1/2021) siang.
Pembukaan digelar di Ballroom Pinisi Hotel Claro Jl AP Pettarani Kota Makassar.
Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah tidak hadir. Ia diwakili Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Kemudian hadir ketua DPRD Sulsel yang juga Bendahara Golkar Sulsel Andi Ina Kartika Sari.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa.
Rektor Universitas Negeri Makassar Prof Husain Syam sebagai ketua Ikatan Sarjana NU.
Kemudian mantan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal MI, Wakil Ketua DPRD Sulsel Muzayyin Arif.
Ketua dan Pengurus Wilayah PKS Sulsel, perwakilan Pengurus DPD Gerindra Sulsel, perwakilan Pengurus DPW PAN Sulsel.
Anggota DPR RI Fraksi PKB Andi Muawiyah Ramly juga hadir.
Muswil PKB Sulsel ini digelar secara serentak bersama 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) lain se-Indonesia. Ketua Umum Muhaimin Iskandar hadir melalui virtual.
Muswil PKB Sulsel
Muswil PKB Sulsel 2021
Berita Politik Tribun Timur
Wagub Sulsel Hadiri Muswil PKB Sulsel
Retor UNM Hadiri Muswil PKB Sulsel
Bupati Sinjai Andi Seto Asapa
Bupati Gowa Adnan Purichta
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