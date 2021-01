Kenapa Pesawat Indonesia Sering Jatuh? Ulasan Bloomberg, AP, New York Times, CNN Jadi Jawaban, Baca

TRIBUN-TIMUR.COM - Kenapa pesawat Indonesia sering jatuh? Ulasan Bloomberg, AP, New York Times, CNN jadi jawabannya, baca.

Sejumlah kasus kecelakaan fatal pesawat udara terjadi di Indonesia dalam beberapa puluh tahun terakhir.

Kecelakaan pesawat yang menimpa Sriwijaya Air SJ-182 kembali membuka memori kelam tentang insiden penerbangan di Indonesia.

Burung besi yang jatuh di Kepulauan Seribu, tepatnya di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki pada Sabtu (9/1/2021) itu membawa 43 penumpang dewasa, 7 penumpang anak, 3 penumpang bayi, dan 12 kru.

Pesawat yang jatuh ini berjenis Boeing 737-500 dengan kode registrasi PK-CLC, dan sempat hilang kontak beberapa menit usai lepas landas.

Sebelumnya, kecelakaan besar juga terjadi saat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang jatuh pada 29 Oktober 2018.

Menurut data dari Aviation Safety Network, sebelum jatuhnya Sriwijaya Air SJ-182 ada 697 korban kecelakaan pesawat di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, termasuk pesawat militer dan pribadi.

Lalu kenapa pesawat Indonesia sering jatuh?

Menurut media Amerika Serikat (AS) Bloomberg dalam artikel berjudul "Jet Crash Adds to Long List of Aviation Disasters in Indonesia", ada dua faktor utama yang menyebabkan insiden itu.

Pertama, faktor cuaca buruk bisa menjadi penyebabnya.