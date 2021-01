Beasiswa Australia 2021: Beasiswa S1-S2 University of Western Australia Senilai Rp 460 Juta, Syarat

TRIBUN-TIMUR.COM,- Beasiswa Australia 2021.

Beasiswa University of Western Australia 2021.

Lengkap syarat beasiswa University of Western Australia 2021.

Beasiswa ini untuk pelajar Indonesia yang tertarik melanjutkan studi jenjang S1 maupun S2 ke Australia di tahun 2021.

Khususnya The University of Western Australia kembali membuka program beasiswa.

The University of Western Australia berdiri pada tahun 1911 dan merupakan universitas keenam tertua di Australia. Berada di peringkat 7 di Australia dan 86 dunia menurut QS World University Rankings.

The University of Western Australia juga merupakan salah satu dari anggota Group of Eight Australia yaitu perkumpulan 8 universitas peringkat atas di Australia yang berfokus di penelitian.

Capaian tersebut menjadikan universitas ini memiliki reputasi penelitian terbaik di Australia.

Beberapa jurusan yang menjadi unggulannya antara lain Agriculture dan Forestry, Anatomy and Physiology, Civil and Structural Engineering, Earth and Marine Sciences, Mineral and Mining Engineering, Biology, Psychology, Environment, Clinical Medicine dan Sports, di mana jurusan tersebut berada di peringkat top 50 dunia.

Berlokasi di kota Perth yang terletak di bagian paling barat benua Australia, membuat biaya hidup pelajar cenderung lebih murah dibandingkan kota-kota besar lain di Australia seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane.

Kota Perth sendiri merupakan salah satu kota destinasi belajar favorit karena lokasinya yang paling dekat dengan Indonesia, dapat ditempuh secara langsung dalam waktu 5 jam penerbangan dari Jakarta.

Lebih menariknya lagi, kota Perth menawarkan peluang yang jauh lebih besar bagi pelajar internasional untuk mendapatkan post-study work visa, bekerja di Australia hingga 3 tahun setelah lulus kuliah.

Berikut informasi beasiswa Global Excellence Scholarships dari The University of Western Australia.