Bahkan Fans Tak Tahu, Agnez Mo Bisa Dapat Rp 1 M Tampil 90 Menit di Kelab Striptis, Tapi Dia Tolak

TRIBUN-TIMUR.COM - Agnez Mo blak-blakan soal perjalanan karirnya di Amerika Serikat.

Agnez Mo mengatakan kepada Daniel Mananta bahwa bahkan fans pun tak tahu jika dia bisa dapat Rp 1 miliar hanya dalam 90 menit.

Berikut selengkapnya!

Kepada Daniel Mananta, Agnez Mo mengaku pernah ditawari Rp 1 miliar untuk promo lagunya di Kelab Striptis atau kelab tari telanjang.

"Promo Overdose, ini yang orang atau fans gue yang kadang banyak yang enggak tahu. Mereka itu kalau promosi di strip club (klub tari telanjang). Menurut mereka itu tidak apa-apa, itu bagian dari promosi," kata Agnez Mo, dilansir TRIBUN-TIMUR.COM dari YouTube Daniel Mananta Network, yang diposting Kamis, (7/1/2021).

"Dan aku tidak mau menghakimi orang-orang itu karena itu tanggung jawabmu sendiri kepada Tuhan. Kamu sudah dewasa, aku tidak mau menghakimi karena itu bukan posisiku. Tapi itu bukan aku,"

Label dan manajemen, kata Agnez Mo, mengatakan ada tiga klub tari telanjang yang ingin dia datang. Masing-masing 30 menit tiap klub.

"Jadi dia bilangnya walk through. Itu namanya walk through. Jadi lo cuma datang dan DJ akan memainkan lagumu. Kamu seperti hosting, kemudian kamu keluar," ujar pelantun lagu Tanpa Kekasihku.

"Hosting maksudnya seperti menyanyi atau nggak?" tanya Daniel Mananta.

"Bukan. Jadi kayak host the party (hosting seperti ada pesta). You just there (Kamu hanya perlu berada di sana)," kata Agnez Mo.