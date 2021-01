Rahasia Masa Lalu Ahok saat Kuliah Dibongkar Nicholas Sean, Apa yang Terjadi dengan Eks Veronica Tan 

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memang tidak pernah sepi dari pemberitaan media.

Yap, Kabar Terbaru Ahok kali ini bukan soal karier politiknya atau soal asmaranya yang sering dikatikan dengan sang mantan Veronica Tan dan Istrinya kini Puput Nastiti Devi. Melainkan soal masa lalunya semasa kuliah.

Siapa sangka jika Ahok pernah mengambil jurusan kuliah yang sangat jauh bertentangan dengan kehidupannya kini. Rahasia itu tak sengaja diungkap sang anak, Nicholas Sean.

Cek selengkapnya di sini:

Lama tak muncul di media, Nicholas baru-baru ini membagikan sebuah kabar bahagia soal studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Lewat unggahannya di Instagram @nachoseann pada Selasa (5/1/2021) lalu, pemuda 22 tahun itu mengumumkan bahwa diriya baru saja merampungkan skripsinya.

Sembari memamerkan judul skripsinya yang terpampang di layar laptop, ia pun mencurahkan rasa bahagia lewat sebuah kutipan dalam bahasa Inggris.

"It does not matter how slowly you go, as long as you don't stop. – Confucius,”

"P.S. I'm not endorsing the gaming laptop, but it is a life saver,” tulis Nicholas Sean.

Namun, keberhasilan Nicholas Sean yang lulus skripsi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bukannya tanpa tantangan.