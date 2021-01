Tayang di Bioskop, Ini Sinopsis The New Mutants, Film Horor Spin Off Seri X Men

Tayang di Bioskop, Ini Sinopsis The New Mutants, dan Trailer The New Mutants.

The New Mutants adalah Film Horor Spin Off Seri X Men

TRIBUN-TIMUR.COM - Film baru saat ini tengah tayang di bioskop di Makassar.

Yakni The New Mutants, yang merupakan film spin-off pertama dari komik X-Men.

Sinopsis

'The New Mutants' menceritakan petualangan remaja yang memiliki latar belakang yang berbeda.

Lima orang mutan muda yang masing-masing mengetahui kemampuannya dan ditahan di sebuah fasilitas rahasia yang melawan keinginan mereka.

Kelima mutan ini harus berjuang melepaskan diri dari dosa masa lalu dan menyelamatkan dirinya sendiri.

'The New Mutants' berdasarkan dari komik dengan judul yang sama.

Film ini akan menjadi film perdana X-Men yang ber-genre horor.