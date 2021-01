Pedasnya Harga Cabai Rawit di Makassar, Disdak Makassar Ungkap Penyebabnya, Cek Harga Pangan Disini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar mencatat adanya kenaikan komoditas pangan di sejumlah pasar tradisional yang ada di Makassar.

Ada dua komoditas yang mengalami kenaikan harga di awal tahun 2021 ini, diantaranya Cabai Rawit, dan Bawang Putih.

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar Sri Rezeki, mengatakan kenaikan harga komoditas ini dipengaruhi faktor cuaca.

Musim hujan yang mengguyur seluruh wilayah Sulawesi Selatan membuat panen para petani gagal, yang membuat produksinya berkurang.

“Kenaikan harga itu juga diberikan para pedagang lantaran pedagang di pasaran membelinya diharga yang naik. Jadi otomatis harga jualnya juga

mengalami kenaikan. Karena kenaikan harga dipengaruhi oleh faktor cuaca," ujar Sri, Rabu (6/1).

Dari data Dinas Perdagangan Makassar bawang putih mengalami kenaikan harga diangka Rp30 ribu per kilogram sebelumnya Rp 26 ribu. Begitu pun harga cabai rawit Rp 50 ribu perkilogram, sebelumnya Rp 35 ribu.

Menurutnya kenaikan ini baru saja terjadi dua hari terakhir, pasalnya saat awal januari harga pangan di pasar tradsional tercatat stabil.

Tak hanya kenaikan harga pangan, komoditas cabai besar merah justeru mengalami penurunan harga saat ini Rp30 ribu per kilogram, sebelumnya Rp 40 ribu.

Sementara bahan pangan dengan harga yang terpantau tetap, adalah beras Rp11 ribu per Kg, Jagung Rp1,925 per tongkol, bawang merah Rp26 ribu per Kg,