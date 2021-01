Berikut Beberapa Istilah Bahasa Inggris Sering Digunakaan Saat Chating, Termasuk OTW

TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa singkatan sering dituliskan saat kita sementara chatting.

Sebagian singkatan yang sering digunakan menggunakan bahasa Inggris.

Berikut beberapa singkatan sering digunakan dalam bahasa inggris.

ASAP (As Soon as Possible) / artinya “sesegera mungkin”

ATM (At the Moment) / artinya “saat ini”

BRB (Be Right Back) / maksudnya “segera kembali” atau “nanti kembali lagi”

BTW (By The Way) / artinya “ngomong-ngomong”

CMIIW (Correct Me If I’m Wrong) / artinya “koreksi aku jika aku salah”, maksudnya kita mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak benar maka kita minta orang lain mengkoreksi jika ia tahu yang benar

FYI (For Your Information) / maksudnya “sebagai informasi” atau kita menambahkan informasi yang tidak ditanyakan dari lawan bicara kita

GWS (Get Well Soon) / artinya “cepat sembuh”