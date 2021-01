Perbedaan Penyebutan Tahun Sebelum dan Sesudah 2020 dalam Bahasa Inggris

TRIBUN-TIMUR.COM - Kini telah memasuki tahun 2021.

Tahukan anda bagaimana menyebut tahun dalam bahasa Inggris?

Tahun dalam bahasa Inggris disebut “year”. Sedangkan untuk menyebutkan tahun, kita bisa melihat dari angkanya.

Untuk tahun sebelum tahun 2000, penyebutannya dimulai dengan dua angka di depan kemudian dua angka di belakang.

Seperti halnya ketika kita menyingkat tahun 1998 dengan sembilan belas sembilan puluh delapan.

Mengutip Cambridge Dictionary, berikut cara penyebutan tahun sebelum 2000 dan setelah 2000:

Sebelum tahun 2000:

1492: fourteen ninety-two / empat belas sembilan puluh dua

1700: seventeen hundred / tujuh belas ratus

1801: eighteen hundred and one or eighteen oh /??/ one / delapan belas nol satu