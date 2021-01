Cara Menanyakan Kesehatan atau Kondisi Seseorang dalam Bahasa Inggris, Ada Contoh Dialog

TRIBUN-TIMUR.COM - Menanyakan kondisi teman yang sakit merupakan salah satu cara kita menunjukkan empati.

Sekaligus memberikan dukungan dan semangat bagi teman yang sedang terbaring sakit.

Nah, bagaimana cara menanyakan kesehatan teman atau kerabat yang sakit dalam bahasa Inggris?

Mengutip International House Bristol, berikut beberapa frase yang bisa digunakan untuk menanyakan kesehatan atau kehidupan seseorang:

How are you? / Apa kabar?

How are things? / Bagaimana kabarnya?

How's it going? / Bagaimana kabarmu?

How have you been? / Bagaimana kabarmu?

How have you been keeping? / Bagaimana kabarmu?

Lalu ada frase lain yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keadaan seseorang seperti berikut ini: