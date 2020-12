Jangan Salah, Beriut Perbedaan Mrs. dan Ms.

TRIBUN-TIMUR.COM - Apakah anda sering mendengar kata Mrs dan Ms dalam bahasa Inggris.

Kedua kata ini tentunya memiliki perbedaan dalam pelajaran bahasa Inggris.

Mrs. dan Ms. merupakan sebutan atau sapaan yang ditujukan pada wanita.

Sebutan ini digunakan ketika kita memanggil seseorang secara sopan atau seseorang yang lebih tua dari kita.

Dalam penulisan, biasanya dalam sebuah undangan, kedua singkatan ini diikuti dengan nama. Penggunaannya berbeda tergantung statusnya. Mrs. merupakan singkatan dari Mistress. Cara membacanya yakni "mises".

Melansir Grammarly, “Mrs.” "is a title of respect for a married or widowed woman".

Artinya, “Mrs.” adalah gelar penghormatan untuk wanita yang sudah menikah maupun janda.

Biasanya gelar ini digunakan dengan nama depan dan nama belakang suaminya.

Misalnya kita memanggil seseorang yang merupakan istri dari Johnny Lee, maka kita memanggilnya dengan “Mrs. Johnny Lee” atau “Mrs. Lee” saja.

Sedangkan jika di tempat kerja, kita mungkin tidak mengetahui nama suaminya, maka kita bisa memanggilnya dengan Mrs. diikuti dengan nama belakangnya sendiri.