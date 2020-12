Belajar Bahasa Inggris: Ketahui Perbedaan Your dan You're, Lengkap Contoh Kalimat

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam belajar Bahasa Inggris, terkadang kita melakukan kesalahan penulisan biasa.

Contoh kesalahan yang dilakukan oleh pemula dalam belajar adalah dalam penulisan Your dan You're.

Untuk memahaminya, simak penjelasannya berikut ini! Your dan you’re mungkin hampir terdengar sama jika didengarkan.

Penulisannya pun hanya berbeda pada penambahan apostrophe dan huruf “e”.

Your merupakan possessive adjective atau kata ganti yang menunjukkan kepemilikan dari orang kedua tunggal dan jamak.

Fungsinya sama seperti my, her, their, dan lain-lain.

Biasanya “your” diikuti oleh kata benda atau noun atau hal lain yang merupakan milik “kamu” atau “kalian”.

Berikut contohnya:

I like your hairstyle today. / Aku suka gaya rambutmu hari ini.

Where have you been? Your mother called me! / Kemana saja kamu? Ibumu meneleponku!