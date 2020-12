Mengenang Animator Spongebob Squarepants, Tuck Tucker Meninggal Dunia di Usia 59 Tahun

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Tuck Tucker, animator sekaligus sutradara dari tayangan kartun SpongeBob SquarePants, meninggal dunia di usia ke-59 tahun.

Dilansir Euro Weekly News, kabar tersebut dikonfirmasi oleh keluarga Tuck. Anggota keluarga, Bailey Tucker, menuliskan keterangan cukup panjang pada akun Facebook pribadinya.

"Dengan berat dan patah hati keluarga Tucker mengumumkan kematian Tuck Tucker, ayah, suami, anak, saudara, dan paman. Kami tahu dia dicintai oleh semua orang yang dia temui," tulis Bailey.

Bailey pun meminta para netizen untuk membagikan kisah-kisah mereka saat bertemu dengan Tuck Tucker pada postingan tersebut.

Bailey mempersilakan kepada orang-orang yang mungkin mengenal Tucker untuk membagikan kenangan sebagai pengganti kunjungan.

“Sebagai pengganti kunjungan, jika Anda memiliki kenangan tentang Tuck yang ingin Anda bagikan di timeline-nya, keluarga akan sangat menghargai membacanya.

Sebuah obituari akan datang, namun, tolong bantu kami memberi tahu semua yang mengenalnya dengan membagikan pos ini,” lanjutnya.

Perjalanan Karier Tuck Tucker

Terlahir sebagai William Osborne "Tuck" Tucker III dan berasal dari Lynchburg, Virginia, Tucker memulai karirnya pada akhir 1980-an.

Mendiang Tucker memulai karir dengan bergabung di film 'Pinocchio and the Emperor of the Night' tahun 1987.