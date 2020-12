Tak Hanya Where Are You From, Ini Cara Menanyakan Asal Seseorang dalam Bahasa Inggris, Contoh Dialog

TRIBUN-TIMUR.COM - Yuk belajar bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menanyakan asal seseorang dalam bahasa Inggris.

Punya kenalan baru? Sudah tahu belum asal kenalan baru tersebut. Nah kalau belum, yuk tanyakan asal kenalan barunya. Tapi bagaimana cara menyapaikannya dalam bahasa Inggris?

Yuk simak contoh berikut.

Dalam bahasa Indonesia, kalimat yang digunakan ketika menanyakan asal adalah “dari mana?”, “asalnya mana?”, atau “sekolah di mana?”.

Meski pertanyaan tentang asal seseorang terdengar biasa, terkadang pertanyaan ini bisa menjadi topik yang sensitif bagi beberapa orang.

Jadi, kita perlu mempertimbangkan terlebih dahulu jika bertanya pada orang yang baru saja kita kenal.

Melansir FluentU English, kita bisa menggunakan kalimat seperti:

Where did you grow up? / Anda besar di mana?

Where are you from? / Anda dari mana?

Selain itu, kita mungkin bisa menggunakan pertanyaan lain seperti:

Where do you come from? / Dari mana kamu berasal?

Where is your hometown? / Di mana kampung halamanmu?

Where is your family from? / Dari mana keluargamu berasal?

Where do you live? / Di mana kamu tinggal?

Where do you go to school? / Di mana kamu bersekolah?