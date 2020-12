Kumpulan Ungkapan Semangat dalam Bahasa Inggris, Lengkap Terjemahan dan Contoh Dialog

TRIBUN-TIMUR.COM – Terkadang kita mengalami suatu kegagalan yang membuat merasa sedih dan terpuruk.

Biasanya kita butuh kata-kata penyemangat untuk menyemangati diri kita agar tidak terlalu lama jatuh dalam kondisi tersebut.

Kata-kata penyemangat tersebut juga bisa kita sampaikan kepada teman atau kerabat jika mengalami hal serupa agar bisa bangkit dari keterpurukan.

Bagaimana menyampaikannya dalam bahasa Inggris? Simak penjelasannya.

Berikut ungkapan semangat atau encouraging dalam bahasa Inggris yang dilansir dari FluentU:

You can do it! / Kamu bisa melakukannya!

Don’t give up! / Jangan menyerah!

You’re almost there! / Kamu hampir sampai!

You’ve made it this far. / Kamu sudah sampai sejauh ini.

Keep it up! / Pertahankan!