BAHASA INGGRIS: Bagaimana Menanyakan Asal Seseorang dalam Bahasa Inggris

TRIBUN-TIMUR.COM,- Menanyakan asal seseorang terkadang dilakukan saat berkenalan.

Bagaimana menanyakannya dalam bahasa Inggris?

Menanyakan asal seseorang berarti menanyakan rumahnya di mana, tumbuh besar di mana, sekolahnya di mana, dan lain-lain.

Hal tersebut ditanyakan ketika kita berkenalan dengan seseorang agar lebih akrab.

Dalam bahasa Indonesia, kalimat yang digunakan ketika menanyakan asal adalah “dari mana?”, “asalnya mana?”, atau “sekolah di mana?”.

Meski pertanyaan tentang asal seseorang terdengar biasa, terkadang pertanyaan ini bisa menjadi topik yang sensitif bagi beberapa orang.

Jadi, kita perlu mempertimbangkan terlebih dahulu jika bertanya pada orang yang baru saja kita kenal.

Melansir FluentU English, kita bisa menggunakan kalimat seperti:

- Where are you from? / Anda dari mana?

- Where did you grow up? / Anda besar di mana?