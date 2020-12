Bukan Hanya Happy Birthday, Berikut Ucapan Ulang Tahun dalam Bahasa Inggris

TRIBUN-TIMUR.COM - Pernah kah anda menghadiri acara ulang tahun?

Bukan hanya kado, namun seringkali teman mengharapakan ucapan ulang tahun dihari bahagianya itu.

Ada berbagai ucapan selamat ulang tahun yang bisa disampaikan kepada teman anda.

Ucapan ulang tahun dalam Bahasa Inggris yang paling sering kita dengar ialah “Happy Birthday” dan “Wish you all the best”.

Namun, ada ungkapan lain yang bisa kita gunakan dari pada sekadar “Happy Birthday”. Berikut contoh pesan atau ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa Inggris yang dikutip dari 7ESL: Tertulis atau lewat pesan:

It’s party time! Blow out your candles, cut up the cake and let’s celebrate! Wishing you a very happy birthday. / Ini waktunya pesta! Tiup lilinmu, potong kuenya dan ayo rayakan! Kuucapkan selamat ulang tahun untukmu.

May all your dreams come true on your birthday. Have a wonderful day. / Semoga semua impianmu menjadi nyata di hari ulang tahunmu. Semoga harimu menyenangkan.

Happy birthday to someone who really deserves a great day! / Selamat ulang tahun untuk seseorang yang sangat pantas mendapatkan hari yang menyenangkan!

Dear (insert name here) may you have every success and happiness in the year to come and may your birthday be filled with joy. / Untuk (masukkan nama) semoga kamu memiliki kesuksesan dan kebahagian di tahun yang akan datang dan semoga ulang tahunmu diisi dengan kegembiraan.

I hope your birthday is as sweet as you, wishing you a brilliant day. / Aku berharap ulang tahunmu semanis dirimu, semoga harimu cemerlang.