Baru 19 Hari, Penambahan Pasien Covid Tembus 4.623 di Sulsel, Lewati Rekor Juli

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hingga Jumat (18/12/2020) penambahan tertinggi pasien Covid-19 di Sulawesi Selatan terjadi pada Juli 2020.

Selama sebulan di Juli, total peningkatan di angka 4.339 pasien atau rerata 145 pasien per harinya.

Namun, di akhir 2020, tepatnya Sabtu (19/12/2020) angka itu dilewati. Total penambahan kasus periode (1-19/12/2020) di angka 4.623 pasien atau rerata 243 pasien perharinya.

Ketua Tim Konsultan Satgas Penanganan Covid-19 Sulsel Prof Ridwan Amiruddin mengatakan, angka itu akan terus naik, bila kita semua tidak peduli.

"Stay at home make safe your life and your family, and stay heath with your friend," ujar Ridwan via pesan WhatsApp, Sabtu (19/12/2020) malam.

Yang artinya, tetap di rumah, amankan hidup Anda dan keluarga Anda, dan tetap sehat dengan teman Anda.

Menurut Ahli Epidemologi itu, besar peluang kasus akan naik terus hingga Januari.

"Akhir tahun ini tidak ada pesta," kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) itu.

Ia berharap seluruh pihak dapat memperketat protokol kesehatan.

“Di sisi lain diharapkan kerja sama kita semua untuk memutuskan mata rantai penularan Covid-19 ini, lebih-lebih dalam rangka merayakan hari raya dan tahun baru,” jelasnya.