SkyOne Suki dan BBQ, Serbu Hanya Rp 10 Ribu

Sky One Suki Dimsum Restaurant di Mall Makassar Town Square (M'Tos) tepatnya di depan booth quickly.

Sky One Suki Dimsum Restaurant

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi Anda penyuka menu makanan suki dan dimsum, kini telah hadir Sky One Suki Dimsum Restaurant di Mall Makassar Town Square (M'Tos) tepatnya di depan booth quickly.

Pantauan tribun-timur.com, Selasa (15/12/2020) promo buy 1 get 1 all varian Plate Suki dan BBQ dihadirkan dalam pembukaan Grand Opening Sky One Suki di M'Tos sampai tanggal 16 Desember 2020.

Salah seorang Pramusaji Ilham mengatakan promo Serbu telah di buka.

"Serbu itu harganya serba Rp 10 ribu per piring ditambah promo buy 1 get 1 jadinya cuma Rp 5 ribu per plate dan berlaku kelipatan," Ujarnya.

Tak hanya menu Suki dan BBQ, disini juga ada menu nasi goreng, mie kering,, mie goreng, mie sarang burung dan berbagai menu lainnya.

"Berbagai macam menu kita hadirkan bahkan disini juga kita ope po untuk pembuatan tumpeng," imbuhnya.

Salah seorang pelanggan Yusita Maharani mengatakan Suki dan BBQ sangat digemari oleh berbagai kalangan.

"Suki sekarang sudah jadi makanan list kesukaan saya, selain promo begini kapan lagi bisa makan Rp 10 ribu sepuasasnya," ujarnya saat ditemui tribun -timur. (*)