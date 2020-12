All You Can Eat Diskon 12 Persen di Plate O Jl Perintis Kemerdekaan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jika kamu salah satu penikmat kuliner, wajib untuk mengunjungi restoran dengan konsep all you can eat.

Salah satunya, Plate O yang berlokasi di Jl Perintis Kemerdekaan Km 9, Makassar.

Pantauan tribun-timur.com, Kamis (10/12/2020), restoran ini menghadirkan konsep BBQ grill, umumnya menawarkan buffet pilihan jenis daging, side dish, dan soft drink yang bisa dinikmati sepuasnya.

Tak hanya itu, Plate O mengadakan surprise sale 12.12 dengan diskon sebesar 12 persen untuk semua paket mulai dari 10 Desember 2020 hingga 15 Desember 2020.

Staf Plate 0 Makassar, Andina, mengatakan promo ini hanya berlaku makan di tempat mulai pukul 10.00 wita hingga 22.00 wita dan promo ini tidak dapat digabungkan.

Ia juga menambahkan semuanya dapat dinikmati sampai benar enar kenyang.

Tak hanya BBQ grill dan hotpot, Plate O juga tersedia aneka piliham side dish.

"Ada tambahan gratis juga seperti nasi, japchae, kimchi, katage, katsu french fries," ujar wanita yang akrab disapa Dina ini.

Untuk pilihan sauce, pengunjung dapat memilih rasa original, bulgogi, galbi, keju dan sebagainya.

Minumannya juga termasuk dalam paket sepuasnya yang terdiri dari lemon tea, orange dan blackcurrant.

Tak hanya itu ada pula tambahan toping mulai dari fish cake, bakso sapi, bakso ikan, seafood, tofu dan cran stick.

Seperti restoran pada umumnya, di Plate O setiap pengunjung dibatasi waktu makan 90 menit.