Rocky Gerung Sebut Alasan Prabowo Tak Mau Bicara soal Edhy Prabowo di Media: Bakal Gebrak Meja Lagi

TRIBUN-TIMUR.COM - Lama ditunggu komentarnya sejak Edhy Prabowo ditangkap KPK, Ketum Gerindra Prabowo Subianto akhirnya beri tanggapan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku sangat marah dan jengkel dengan kelakuan Eks Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Kejengkelan Prabowo Subianto bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang tak enak didengar.

Tanggapan itu diutarakan Prabowo Subianto melalui sang adik Hashim Djojohadikusomo.

Hashim menyampaikan jika Prabowo merasa dikhianati oleh Edhy Prabowo.

"Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, merasa dikhianati,” ucap Hashim Djojohadikusumo dalam konferensi pers pada Jumat (4/12).

Tak hanya itu, Hashim menyebutkan pernyampaian Prabowo Subianto yang dalam bahasa Inggris "I pick him up from the gutter, and this is what he does to me."

"Dia bilang ke saya secara bahasa Inggris, dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu dan ini balasannya ke saya," imbuh Hashim mengingat pernyataan Prabowo.

Lebih lanjut, Hashim Djojohadikusumo tak menampik jika ia sangat kenal baik dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditangkap komisi antirasuah tersebut.

Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, dirinya kali pertama kenal Edhy Prabowo 25 tahun lalu.