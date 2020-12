Inilah 3 Kelompok yang Jadi Sasaran Prioritas Dapat Vaksin Covid-19, Kapan Diedarkan ke Daerah? 

TRIBUN-TIMUR.COM-Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sasaran dan kebutuhan vaksin Covid-19 untuk setiap daerah.

Kebutuhan itu disusun hingga tingkat kabupaten/kota.

"Kemenkes telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten/kota," ujar Terawan dalam konferensi pers virtual "Kedatangan Vaksin Covid-19" yang ditayangkan kanal YouTube Kemenkominfo TV, Senin (7/12/2020).

Selanjutnya data itu dimasukkan ke data sistem tim Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang akan menyiapkan data sasaran dalam bentuk by name by address.

Kemudian, untuk sasaran yang diprioritaskan mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 hasil pengadaan tahap pertama ini adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan.

Lebih lanjut Terawan memaparkan, vaksin Covid-19 yang sudah diterima pemerintah ini akan didistribusikan ke gudang vaksin di setiap provinsi.

Dari provinsi, lalu diedarkan kepada Dinas Kesehatan yang ada di bawahnya (kabupaten/kota).

Dia berpesan agar distribusi vaksin nantinya sesuai dengan prosedur tata cara distribusi obat yang baik dalam rangka menjamin kualitas vaksin sampai diterima masyarakat.

"Semoga pelaksanaan vaksinasi bisa dilakukan tepat waktu, aman dan lancar sehingga pandemi dapat segera diatasi dan dalam rangka memberi perlindungan kepada masyarkaat agar tetap sehat dan produktif," tambah Terawan.

Sebelumnya, berdasarkan tayangan video yang disiarkan kanal youtube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020), sebanyak 1,2 juta dosis vaksin dari Cina yang diangkut menggunakan Pesawat Garuda Boeing 777-300 tiba Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 21.30 WIB.