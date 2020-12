Kubu Adama Laporkan Perekam Suara Danny Pomanto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim kuasa hukum pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) telah mengambil langkah hukum terkait rekaman suara Danny Pomanto yang dituding menghina Jusuf Kalla.

Laporannya sudah diterima kepolisian dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan.

Berdasarkan laporan polisi yang dibuat di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan 16, Kota Makassar, Sabtu malam (5/12/2020) malam, Danny diwakili sebanyak 10 pengacara yang dikoordinasi oleh Beni Iskandar.

"Telah melaporkan kejadian dugaan pidana pencemaran nama baik melalui ITE sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)," demikian isi laporan dari kubu Danny-Fatma yang diterima pukul 22.00 Wita via rilis Tim Adama.

Juru Bicara Tim Kuasa Hukum Danny, Ilham Rasyid, mengatakan pelaporan ini dilakukan setelah terduga pelaku menyebar video berisi rekaman suara di grup obrolan dan media sosial, yang mana pembicaraan yang direkam tanpa izin tersebut di rumah pribadi Danny.

"Kami melaporkan terduga pelaku perekaman berinisial SM dan seorang oknum pengacara berinisial YG yang turut menyebarkan di media sosial," ujarnya.

Dalam laporannya, tim kuasa hukum melampirkan bukti-bukti tangkapan layar penyebaran file rekaman di grup medsos. Atas perbuatan para pelaku, lanjut Ilham, kliennya sangat dirugikan dan dicemarkan nama baiknya.

"Perbuatan pelaku perekaman tanpa izin dan penyebarnya telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik ITE yang diatur dalam UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE," tuturnya.

Sementara menurut kuasa hukum Danny lainnya, Taslim Suarman, terkait laporan pengacara Yusuf Gunco pada polisi, yang berusaha menyudutkan Danny, sebagai laporan yang mengada-ada, karena setiap orang berhak berbicara, berpikir, dan berpendapat di rumahnya sendiri. Hal ini dilindungi UU RI Nomor 9 Tahun 1998, UUD 1945, dan Deklarasi Universal HAM.

"Apa yang disampaikan Danny dalam obrolan di rumahnya dalam konteks percakapan pribadi terkait kondisi politik nasional, laporan Yusuf itu sumir dan mengada-ada," ucap Taslim.