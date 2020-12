Ulang Tahun ke-20 Hari ini, Yuk Simak Profil Soobin TXT, Miliki Kebiasaan seperti Jin BTS 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Nama Soobin TXT, tengah menjadi trending Twitter hari ini, Sabtu (5/12/2020).

Hal tersebut lantaran setiap 5 Desember diperingati sebagai hari ulang tahun member TXT ini.

Tomorrow X Together atau dikenal juga sebagai TXT adalah boy band asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment.

Grup ini memiliki lima orang anggota yang terdiri dari Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai.

Para penggemar Soobin TXT memberi ucapan melalui berbagai sosial media hingga menjadi trending.

Tahun ini Soobin merayakan ulang tahun ke 20.

Soobin TXT

Choi Soobin atau Soobin adalah anggota boy band, TXT.

TXT merupakan singkatan dari Tomorrow X Together atau dalam bahasa korea disebut Tomorrow by Together.

Soobin merupakan member kedua TXT yang didebutkan oleh Big Hit Enterteinment setelah Yeonjun.