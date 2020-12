Prediksi Skor MU vs PSG, Head to Head, Line Up Pemain dan Link Nonton Streaming

prediksi skor mu vs psg

TRIBUN-TIMUR.COM - Manchester United akan melawan Paris Saint-Germain (PSG) pada laga lanjutan grup H Liga Champions, Kamis (3/12/2020) dini hari.

Duel MU vs PSG akan digelar di Stadion Old Trafford, pukul 03.00 WIB.

Pertandingan Manchester United vs PSG bisa ditonton live streaming di SCTV dan Vidio.

Berikut ini Prediksi Skor, head to head, susunan pema/ line in dan link live streaming Manchester United vs PSG.

Gelandang Portugal Manchester United Bruno Fernandes (2L) merayakan dengan striker Uruguay Manchester United Edinson Cavani setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Southampton dan Manchester United di Stadion St Mary di Southampton, Inggris selatan pada 29 November 2020. ((Naomi Baker / POOL / AFP))

Manchester United bakal menjadikan laga melawan PSG ini untuk memastikan satu tiket ke babak 16 besar Liga Champions musim ini.

Namun, Setan Merah terancam tampil tanpa bek kiri murni saat bersua PSG.

Pasalnya, dua bek kiri yang kerap tampil reguler, yakni Luke Shaw dan Alex Telles diragukan kebugarannya untuk laga melawan PSG.

Luke Shaw diketahui mengalami cedera hamstring kala United tampil di kancah domestik melawan Everton.

Sejatinya, performa Luke Shaw sedang dalam tren bagus sebelum cedera hamstring menyergapnya.

Di laga melawan Everton, Luke Shaw tampil selama 67 menit dan mampu mengoleksi satu asis di laga itu.