7 Lagu BTS Masuk Hot 100 Billboard, Dipuji Paul McCartney hingga Disandingkan dengan The Beatles 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Akhir tahun 2020, menjadi hadiah terindah untuk BTS.

Grup KPop ini berhasil memuncak tangga lagu Hot 100 Billboard.

Sebanyak tujuh lagu BTS dari album terbaru BE, masuk dalam Hot 100 Billboard periode 5 Desember 2020.

Kabar ini pun membuat para ARMY diseluruh dunia begitu terpukau.

Sederet status ramai di berbagai sosial media, khususnya Twitter dan Instagram.

Sehingga membuat nama BTS terbendung topic google dan Twitter.

Keberhasilan BTS puncaki tangga lagu Hot 100 Billboard, diketahui dari cuitan @billboardcharts pada Selasa (1/12/2020) pagi ini.

Dilansir dari Tribunnews.com, tujuh lagu BTS yang masuk dalam Hot 100 Billboards adalah Life Goes On, Dynamite, Blue & Grey, Telepathy, Stay, Dis-ease, dan Fly to My Room.

Dua di antaranya masuk di peringkat 10 besar, yaitu Dynamite dan Life Goes On.

Bahkan, Life Goes On menempati peringkat pertama Hot 100 Billboard.