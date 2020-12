Srikandi Lorong Yeni Rahman All Out Menangkan Irman - Zunnun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Legislator Makassar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yeni Rahman, all out memenangkan paslon yang diusung partainya di Pilwali Makassar, Irman Yasin Limpo - Andi Zunnun Armin NH. Sosialisasi dilakukan dari lorong ke lorong, hingga door to door di wilayah yang menjadi basisnya, di Kecamatan Mamajang, Mariso dan Tamalate.

Yeni Rahman yang dikenal sebagai Srikandi Lorong ini melakukan sosialisasi secara massif, dengan membagi-bagikan brosur yang berisi program paslon nomor urut 4 tersebut. Program BPJS Kesehatan Kelas III yang dibayarkan pemerintah kota jika Irman - Zunnun terpilih, akan mengurangi beban masyarakat.

"Program-program Pak Irman dan Pak Zunnun ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Banyak sekarang warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatannya," kata Yeni, Selasa, 1 Desember 2020.

Ia menyatakan, akan menyatukan seluruh konstituennya, untuk memenangkan Irman - Zunnun. Termasuk tim-tim pemenangannya saat Pemilu Legislatif (Pileg) lalu.

"Alhamdulillah, semua sepakat, solid untuk berjuang bersama di barisan pemenangan Irman - Zunnun," tegasnya.

Diketahui, Yeni Rahman di Pileg 2019 lalu berhasil meraih dukungan 2.500 suara di daerah pemilihannya. Perempuan kelahiran Ujungpandang tahun 1977 ini sudah dua periode menjabat Anggota DPRD Makassar.